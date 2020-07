Snipers Team ha già ufficializzato un pilota. Arriva il rinnovo per la stagione Moto3 2021 con Filip Salač, con cui si punta molto in alto.

Arriva un primo annuncio per quanto riguarda la griglia di partenza Moto3 2021. Siamo precisamente nel box dello Snipers Team, che ha ufficializzato il rinnovo di Filip Salač per la prossima stagione. Un segnale di continuità con il giovane pilota ceco, su cui i Cecchini ripongono grandi speranze in ottica futura. Ripartendo dall’8° posto in Qatar, l’obiettivo infatti è arrivare, passo dopo passo, a lottare insieme per il premio più ambito, il titolo iridato.