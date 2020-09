Moto3: doppio rinnovo Tech3, confermati Ayumu Sasaki e Deniz Öncü

Tech3 conferma sia Ayumu Sasaki che Deniz Öncü. Hervé Poncharal continua con la stessa formazione anche nella stagione Moto3 2021.

Red Bull KTM Tech3 rinnova in toto la squadra con cui sta disputando la prima stagione Moto3. Sia Ayumu Sasaki che Deniz Öncü infatti continueranno a vestire i colori del team di Hervé Poncharal anche nel campionato 2021. Si va avanti sulla strada della continuità, con l’obiettivo di compiere ulteriori ed importanti passi avanti in quella che sarà la seconda stagione insieme.

Un rinnovo che appariva scontato per entrambi i piloti. Non sempre la fortuna sta sorridendo loro, ma certo è che stanno mostrando una buona progressione. Ultimamente, spesso e volentieri li ritroviamo nel folto gruppo protagonista nella lotta per il podio Moto3. Serve un po’ di costanza in più ed arrivare a concretizzare in gara, ma Poncharal ripone massima fiducia sia nel pilota giapponese che nel rookie turco.

“Stiamo crescendo, anche se non è un anno semplice” ha dichiarato Sasaki. “Abbiamo fatto un grande step, anche se i risultati per ora non sono quelli che vorremmo. Penso che potremo essere competitivi anche nel 2021. Nel frattempo cercheremo di finire la stagione nel miglior modo possibile, per lottare per il titolo nella prossima. Non so come ringraziare Hervé, KTM, Red Bull e tutti i ragazzi del team per la fiducia.”

“Sono super felice di continuare” ha aggiunto il giovane esordiente. “Voglio ringraziare il mio manager Kenan Sofuoglu per avere creduto in me, così come la mia famiglia. Sono orgoglioso di rimanere in questa squadra: credo molto in Hervé Poncharal ed in tutti i ragazzi all’interno del team. Vivremo bei momenti insieme, ma adesso è tempo di lavorare per realizzare il mio sogno.”