Moto3: Ayumu Sasaki prossimo al rinnovo con Tech3?

Red Bull KTM Tech3 sta programmando anche la stagione Moto3 2021. Sembra prossimo il rinnovo con il giapponese Ayumu Sasaki.

Il team Red Bull KTM Tech3 sembra abbia già deciso uno dei suoi due piloti per la stagione 2021. Non è ancora ufficiale, ma Ayumu Sasaki sarà nuovamente al via con i colori della squadra di Hervé Poncharal, ricordiamo all’esordio in Moto3 dopo aver lasciato la Moto2. Da vedere poi per il futuro compagno di box, attualmente il giovanissimo e promettente rookie turco Deniz Öncü.

Come riportano i nostri colleghi di Paddock-GP, Tech3 sarebbe molto vicina ad annunciare il rinnovo con il pilota giapponese. Campione Asia Talent Cup nel 2015 e Red Bull Rookies Cup l’anno successivo, il diciannovenne di Yokosuka ha esordito nel Mondiale Moto3 in quest’ultimo anno con il team di Fausto Gresini, nelle vesti di sostituto dell’infortunato Bastianini. Dal 2017 è pilota titolare nel Campionato del Mondo, per tre anni nelle file del team Petronas prima di passare in questa stagione a Tech3.

Il miglior risultato di sempre è un 5° posto in Argentina nel 2019, assieme ad una pole position in Germania sempre l’anno scorso, entrambe con Honda. Quest’anno è per la prima volta con KTM: non un passaggio facile, ma certo è che nel GP d’Austria poteva arrivare il primo podio dopo una gran rimonta. Peccato per una sanzione sul finale, che ha annullato ogni possibilità. Un’altra occasione è stata il GP di Stiria, ma sorvoliamo sul botto in gara tra lui ed il compagno di squadra mentre erano nel gruppo in lotta per il podio…

Segnaliamo però in quest’ultimo evento il miglior crono nel warm up ed il giro più veloce in gara. Sasaki sta dimostrando una buona crescita e sembra che Tech3 di conseguenza voglia continuare ad investire su di lui anche per la prossima stagione. Attendiamo ora l’ufficialità, ma una parte del box del team di Poncharal dovrebbe essere già sistemata.