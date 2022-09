Moto3: Diogo Moreira, di nuovo Supermoto per l’ultimo round francese

Nella settimana di pausa del Motomondiale, Diogo Moreira ne approfitta per cambiare nuovamente specialità. Rieccolo infatti in Supermoto, una nuova occasione dopo le wild card disputate nei campionati mondiale, spagnolo e francese. Nei giorni 10-11 settembre tocca il debutto a Villar sous Ecot, nella regione della Borgogna-Franca Contea. Zona che l’anno prossimo ospiterà anche il Mondiale Motocross. Per questo weekend intanto c’è l’evento di chiusura del Campionato Supermoto francese. Un’altra ‘carica’ prima degli ultimi 6 GP Moto3 con annessa battaglia per il titolo di Rookie dell’Anno: il capoclassifica Holgado distante solamente 4 punti.

Come già fatto in tre precedenti occasioni, SGR Grau Racing schiera nuovamente il giovane brasiliano. Una nuova opportunità per un pilota che ha davvero ben figurato negli eventi precedenti. Trionfo nel round mondiale ad Alcarràs, vittoria nella tappa a Forcarei del campionato spagnolo, 8° a Saint-Amand Colombiers in Francia. In quest’ultimo caso solo per una caduta in Gara 2 dopo aver sbaragliato la concorrenza nella prima manche. Davvero niente male per Diogo Moreira, scontato dire che punterà a brillare ancora, prima di tornare nel Mondiale Moto3 per il GP ad Aragon. Si corre a Villar sous Ecot, sarà uno dei 24 piloti schierati nella categoria Prestige S1.

Foto: SGR Grau Racing