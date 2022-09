Mentre la MotoGP è andata in vacanza il celebre grafico del paddock Alex Design non ha avuto un solo giorno di riposo. Insieme a YART (Genuine Yamaha Technology Racing) ha realizzato una serie speciale e limitata di Yamaha R1, R6 e R7, una Superbike destinata ad un pubblico pistaiolo che vuole vivere quasi le stesse emozioni del WorldSBK.

La collaborazione YART-Alex Design

“Da quando abbiamo iniziato a servire Petronas in MotoGP abbiamo stretto buoni rapporti anche con la YART, partner diretto della Yamaha. In passato ho realizzato delle repliche in edizione limitata della R1 basata sulla grafica della M1 di Morbidelli e Quartararo” spiega Alessandro Mazzocchetti. YART ha deciso di collaborare ancora con Alex Design per realizzare grafiche più particolari, una special edition, e a luglio ha intrapreso un lavoro di rinnovo look per le livree della linea Superbike.

Una firma prestigiosa

La Yamaha R1 GYTR 2023 sarà una supersportiva come poche finora realizzate, con la “firma” di Alex Design avrà un ulteriore tocco di classe. “Abbiamo ricevuto dei file che abbiamo dovuto risviluppare sui modelli Yamaha R1, R6 e R7 con la grafica GYTR (Genuine Yamaha Technology Racing). Una grafica lineare e tipicamente racing. C‘è il blu classico Yamaha che viene spezzato da una linea azzurro Ciano brillante, il restante è blu opaco, per una livrea molto luminescente. Ho realizzato 30 livree in poco più di un mese, ogni moto è composta da nove pezzi ed ogni pezzo deve essere verniciato 4 volte per quanti sono i colori impiegati (trasparente compreso)”.

Alex impegnato a Vallelunga

Il lavoro di Alex Design non finisce qui, da mesi è all’opera sul circuito di Vallelunga dove è in atto un meticoloso lavoro grafico che ha interessato dapprima il logo istituzionale, poi diverse parti dell’autodromo. L’opera sarà completata entro i prossimi tre anni. Il direttore generale Alfredo Scala e il responsabile commerciale e marketing Francesco Cassioli danno libertà a tutte le idee creative di Alex. Vallelunga vuole uniformarsi ai grandi circuiti internazionali. Come quello di Misano che ha affidato alle sapienti mani di Aldo Drudi le grafiche delle vie di fuga e molti altri particolari del circuito. Nessuno meglio di Alex, romano di origine, poteva portare avanti questo meticoloso lavoro. “Disegnerò e realizzerò anche i trofei, gli spazi di fuga, l’uscita dai box. Inoltre la torre di controllo, il sottopasso pedonale dove si sta creando la storia di Vallelunga con poster a forma di maglietta raccolti all’interno delle teche“.