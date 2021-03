Moto3: Dennis Foggia, infortunio alla spalla dopo l’incidente con Tatay

Sublussazione per il pilota del team Leopard Moto3 dopo la caduta (senza colpe) nella prima gara stagionale. Dennis sarà comunque al via di Qatar 2.

Dennis Foggia aveva sicuramente sognato in modo diverso la prima gara della stagione Moto3. Il pilota del team Leopard, dopo ottimi test e, fino alla partenza, un buon weekend, partiva fiducioso per il round inaugurale del 2021. Le speranze del centauro romano si sono spente però dopo poche curve: Foggia è stato steso da Carlos Tatay per la terza volta in tre anni [Valencia 2019 e Jerez 2020 le altre due, ndr] e ha chiuso anzitempo la sua gara.

Sfortunatamente l’incidente non ha lasciato strascichi soltanto sul morale. Dennis ha riportato una sublussazione della spalla sinistra con versamento e in questi giorni inizierà sedute di terapia per arrivare pronto alla seconda gara della stagione Moto3, sempre in Qatar. Foggia ha infatti confermato la sua presenza (“Certo che ci sarò!”), anche se potrebbe non essere al 100% delle sue condizioni e cercherà di raccogliere più punti possibili. La grinta e la volontà sicuramente al pilota Leopard non mancano, le stesse con cui si presenterà carico al secondo weekend della stagione.

