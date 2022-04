Una prima fila decisamente nuova in vista della gara del Gran Premio del Portogallo. Deniz Öncü, Mario Suryo Aji e Lorenzo Fellon sono stati grandi protagonisti delle qualifiche Moto3 a Portimao, blindando infine le prime tre posizioni in griglia di partenza. Il turco di KTM Tech3 chiude davanti a tutti, l’indonesiano di Honda Team Asia è vicinissimo, il francese di SIC58 Squadra Corse emerge sulle montagne russe portoghesi. Tre giovani “eroi solitari”, ognuno unico rappresentante della propria nazione nella categoria. Un trio davvero molto interessante in evidenza in queste qualifiche del round che apre il lungo tour europeo. Tutti gli orari del Gran Premio.

La numero 2

Deniz Öncü realizza un capolavoro arrivando dalla Q1. Non era infatti riuscito a prendere la top 14 nelle FP3, ma poco male: miglior crono nel primo turno (su pista basta ma senza più pioggia) ed accesso diretto alla Q2. Non ci mette molto a farsi vedere anche nella seconda sessione, in lotta con ragazzi alla ricerca invece della prima pole position in carriera. Ma il pilota Tech3 riesce a piazzare la zampata, ecco davanti a tutti per la seconda volta dopo il GP di Stiria 2021. In quell’occasione non gli ha davvero portato bene (21° dopo una caduta), stavolta invece è determinato a sfruttare l’opportunità. Certo dovrà sudarsela, in Moto3 le ‘fughe per la vittoria’ sono rarissime, ma lo vedremo tra i protagonisti. Anche perché vanta finora tre podi, tutti arrivati nella stagione 2021, ma ricordiamo che in due occasioni ha mancato il trionfo davvero per pochi millesimi! Una carica in più verso quel grande risultato finora sfuggito ma apparso già alla sua portata.

Quasi colpaccio

Che si può dire di Mario Suryo Aji? Esordiente a tempo pieno in Moto3 dopo una wild card nel 2021, già capace di scrivere piccoli momenti storici per il suo paese. La prima fila a Mandalika, un risultato in casa che è già storia: nessun pilota indonesiano si era mai qualificato in prima fila nel Motomondiale! In gara accusa problemi di gomme e quindi più difficoltà del previsto, ma è lo stesso un GP memorabile: 14° al traguardo con due punti, i primi iridati. Riuscendo già a fare meglio di tutti i suoi predecessori nel mondiale, Moto2 compresa! Ieri poi, aiutato dalla pioggia, Super Mario ha “nuotato” nel circuito di Portimao, chiudendo al comando il venerdì di libere. Ed oggi ha davvero sfiorato il colpaccio: dal primo minuto della Q2 lo vediamo in alto, battagliero protagonista per la pole. Un sogno che dura fino agli ultimi minuti, quando Öncü piazza il crono decisivo per soli 17 millesimi! Ma è un’altra prima fila, la seconda in 5 GP, e stavolta non si accontenterà di un 14° posto…

La prima volta

Per finire, un altro nome inedito tra chi partirà davanti a tutti. Ecco Lorenzo Fellon, che completa la prima fila verso il GP del Portogallo, ma è un grande risultato. L’alfiere SIC58 Squadra Corse infatti riesce a sfruttare al massimo ogni tornata, ponendosi da subito tra i piloti protagonisti della seconda sessione di qualifiche. Per brevissimo tempo ha anche accarezzato la prima casella in griglia, ma non può certo dichiararsi deluso. È la sua prima volta in prima fila, il miglior risultato di sempre per lui in qualifica. “Sabato non è riuscito a chiudere un giro cronometrato in 15 minuti, mi ha fatto imbestialire. Per un pilota mondiale è inaccettabile.” Paolo Simoncelli l’aveva ripreso così dopo le brutte qualifiche in Texas. Quasi una scossa per il pilota francese: in gara sono arrivati i primi punti, stavolta eccolo in bella evidenza in qualifica. Come sempre in Moto3 è difficile, ma Fellon è certo determinato a sfruttare al massimo questo punto di partenza.

Foto: motogp.com