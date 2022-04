Condizioni in miglioramento in questi due turni di qualifiche, che vedono in bella evidenza Deniz Öncü. Il pilota turco svetta in Q1, per poi replicare il risultato in Q2. Arriva così la sua seconda pole Moto3 in carriera, la prima stagionale dopo quella conquistata nel GP di Stiria 2021. Segue un Mario Suryo Aji che ha davvero sfiorato un altro colpaccio, visto che ha mancato la prima casella per soli 17 millesimi! Bravo anche Lorenzo Fellon, protagonista nella lotta per la pole ed infine terzo. Non benissimo invece gli italiani, il migliore dei quali è Riccardo Rossi 7° in griglia.

Q1: Dennis Foggia si riprende

La pioggia concede una tregua: si comincia col maltempo, in seguito compare un timido sole. Spicca in questa sessione il nome del leader Moto3 Dennis Foggia, con lui ci sono anche Stefano Nepa, Elia Bartolini e Matteo Bertelle. Oltre, tra gli altri, ai due sostituti Syarifuddin Azman e David Salvador, più la wild card David Alonso. Nei primi minuti registriamo un incidente per uno degli esordienti, Taiyo Furusato, ma finiscono a terra anche Salvador (due volte), Ivan Ortolá, senza completare il giro che l’avrebbe portato al comando, Kaito Toba, ed Elia Bartolini. Svetta Deniz Öncü, si fa vedere l’italiano di Leopard, mentre all’ultimo ecco il guizzo di Stefano Nepa terzo. Bel lavoro anche per l’esordiente Joshua Whatley, che a suon di giri veloci si prende per la prima volta la Q2.

Q2: Deniz Öncü di forza

Non inizia bene il turno per Sergio García, Joshua Whatley e Stefano Nepa, subito protagonisti di una scivolata a testa. E ci sono nomi “nuovi” a caccia della pole position nel 5° round stagionale: sognano Mario Aji, Scott Ogden, Deniz Öncü e Lorenzo Fellon su tutti, scatenati in questa Q2. Turno davvero da dimenticare invece per García, che dopo l’incidente iniziale replica per altre due volte nei minuti finali! Male anche Ryusei Yamanaka e Daniel Holgado, scivolati poco dopo, mentre la lotta per la pole alla fine premia il pilota Tech3. Öncü riesce a piazzare la zampata vincente che vale la sua seconda pole Moto3! Sfiora il colpaccio Aji, infine 2° per 17 millesimi e con un’altra bella prima fila, terza casella infine per Fellon.

Foto: motogp.com