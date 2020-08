Moto3, Brno: Prove libere 2 a Raúl Fernández, 3° Fenati

Miglior tempo di Raúl Fernández nel secondo turno di libere. Il pilota Red Bull KTM Ajo precede Jaume Masiá e Romano Fenati.

Ultimo turno Moto3 del venerdì con Raúl Fernández in testa. Suo il miglior crono della sessione, ma non abbastanza da scalzare Gabriel Rodrigo, il più rapido della prima giornata a Brno. Classifica FP2 che vede Jaume Masiá e Romano Fenati in rimonta nei giri finali: lo spagnolo, caduto in mattinata, è ora secondo, mentre l’alfiere Max Racing Team chiude col terzo crono.

Seconda sessione di libere con temperature un pochino più alte. Ultimo turno di giornata condizionato però da svariati incidente: a terra Tatay (curva 7), Sasaki e Toba (curva 10), López (curva 6), Vietti (curva 4), Binder (curva 13). Lo spagnolo di Avintia Racing in particolare viene portato al Centro Medico per controlli. In testa alla classifica intanto si piazza presto Fernández, che come al mattino scatta al meglio, stavolta con McPhee e Rodrigo a ruota.

Ultimi minuti particolarmente frizzanti: tutti cercano il miglior piazzamento del venerdì, un buon passo avanti per accedere alla Q2 sabato. Si conferma Raúl Fernández, che lima ancora il suo miglior giro, gran rimonta Jaume Masiá e di Romano Fenati, rispettivamente secondo e terzo alla bandiera a scacchi.

