Moto3, Brno: La prima pole position di Raúl Fernández

Raúl Fernández brilla in qualifica, arriva la prima pole in carriera. Il pilota di Aki Ajo precede Rodrigo e Suzuki, miglior italiano Foggia 5°.

Spezzata l’egemonia di Tatsuki Suzuki in questo 2020, abbiamo un nuovo pilota autore della pole position in Moto3. Raúl Fernández è al primo centro in qualifica, sarà lui ad avere il privilegio di scattare dalla prima casella in griglia di partenza. Accanto a lui ci sono Gabriel Rodrigo e proprio il giapponese di SIC58 Squadra Corse, primo italiano Dennis Foggia 5°. Gara al via alle 11 di domenica 9 agosto, qui gli orari di dirette e differite.

Si comincia come sempre con il primo turno di qualifiche. Spiccano in particolare tre nomi per i nostri colori, ovvero quelli di Arbolino, Vietti e Migno. Quattro i posti disponibili per la seconda sessione, chi se li assicurerà? Nel frattempo scatta il turno, ma non nel modo migliore: Pawi (highside) e Pizzoli cadono in sequenza alla curva 7. Il giovane malese viene anche portato al Centro Medico per maggiori controlli. È battaglia serrata fino alla bandiera a scacchi: Tony Arbolino chiude al comando, seguono Darryn Binder, Jaume Masiá ed Andrea Migno.

Ci siamo, i 18 piloti in lizza sono pronti alla lotta per la pole position. Perdiamo però presto un possibile contendente per le prime posizioni in griglia: McPhee è protagonista di un violento highside alla curva 9. Brutta giornata per il team Petronas Sprinta Racing ed i suoi piloti. Al comando svetta Raúl Fernández davanti a Rodrigo e Suzuki, e non cambia nulla con l’assalto finale: ecco la prima pole position del pilota Red Bull KTM Ajo.