Moto3, Barcellona: Prove 1, Fernández precede Fenati e Arbolino

Raúl Fernández svetta nelle FP1 Moto3 a Barcellona. Miglior crono dello spagnolo davanti ai nostri portacolori Romano Fenati e Tony Arbolino.

Prime prove libere Moto3 con un pilota di casa al comando. Ci pensa Raúl Fernández, già non troppo lontano dal record assoluto, seguito dagli italiani Romano Fenati (fresco di ritorno alla vittoria) e da Tony Arbolino. Vedremo se questi valori verranno confermati in seguito: secondo turno del venerdì che scatterà alle 13:15.

SIC58 Squadra Corse deve cambiare formazione a metà per questo GP: rinuncia a Suzuki infortunato, al suo posto c’è ‘Josito’ García, suo pilota nel CEV Moto3. Non mancano omaggi per piloti e team di casa: Aspar Team presenta una nuova livrea, per esempio Raúl Fernández gira con un casco dal disegno differente.