Moto3 Barcellona, FP3: Brillano Arbolino e Fenati, top 3 iridata in Q1!

Tony Arbolino svetta nell'ultimo turno di prove libere a Barcellona. Segue Romano Fenati ad un decimo, terza piazza per Jaume Masiá.

Ultimo turno di prove libere Moto3 in cui abbiamo qualche sorpresa. In bella evidenza ci sono i nostri Tony Arbolino e Romano Fenati, 1° e 2° anche in classifica combinata dopo le FP3. Ciò che sorprende però è vedere il leader Arenas, Ogura e McPhee, il trio al comando in campionato, tutti in Q1! Passano invece, tra gli altri, anche Foggia, Migno e Vietti. Qualifiche al via alle 12:35.

Splende il sole, 12° C l’aria e 14° C l’asfalto. Mattinata davvero fredda, ma queste sono le condizioni in cui i piloti Moto3 scendono in pista. In ballo c’è la top 14, ovvero il miglior piazzamento possibile per ottenere l’accesso diretto al secondo turno di qualifiche. Fin da subito non manca qualche caduta: parliamo di Alonso López, Davide Pizzoli, Sergio García, Ayumu Sasaki, Raúl Fernández, José García.

Ci vuole del tempo quindi per vedere sensibili miglioramenti nei tempi, ma ecco che poi ci pensa Romano Fenati. L’alfiere del Max Racing Team si piazza al comando con il nuovo record della pista, piazzamento che mantiene fino alla bandiera a scacchi, quando è Tony Arbolino a limare il tempo. Il pilota Snipers chiude a soli due decimi dal record assoluto.

La classifica FP3

La classifica combinata