MotoGP, Barcellona: Quartararo vola nelle FP3, Dovizioso-Bagnaia in Q1!

Fabio Quartararo stampa il miglior giro del weekend nelle FP3. Seguono Maverick Viñales e Miguel Oliveira, Dovizioso e Bagnaia disputeranno la Q1.

Terzo turno di libere ‘fresco’ e ricco di sorprese. Non lo è per esempio vedere in testa alla classifica Fabio Quartararo, autore del miglior giro del weekend, ma certo lo è rivedere Andrea Dovizioso e Francesco Bagnaia in Q1. Fuori tutt’e due i piloti Pramac, visto che Jack Miller è subito dietro a ‘Pecco’, mentre per le rosse Petrucci risale e Zarco si conferma. Può gioire Yamaha che piazza tutti e quattro i suoi alfieri in Q2, con in evidenza anche il 2° posto di Maverick Viñales davanti a Miguel Oliveira, out tutte le Honda. Alle 14:10 via alle qualifiche.

Temperature piuttosto basse in questa mattinata a Barcellona (13° C l’aria, 21° C l’asfalto) oltre al vento. Scatta così il turno di libere più importante per la MotoGP: qui si decide la top ten e quindi che accederà direttamente alla Q2. Non manca qualche ‘screzio’ iniziale tra Mir e Viñales, quest’ultimo in precedenza protagonista di un’uscita nella ghiaia senza conseguenze. ‘Spalla a terra’ per Quartararo, mentre c’è parecchio lavoro da fare soprattutto in casa Ducati, visto che solo Zarco si è (provvisoriamente) assicurato il secondo turno di qualifiche.

Ma è caccia al miglior crono per tutti, quindi non sorprende vedere fin da subito quasi tutta la griglia MotoGP con le gomme soft. Uniche eccezioni i due piloti KTM factory, Oliveira, Dovizioso e Bagnaia con la posteriore media. Continuano i problemi per Lecuona, al terzo incidente in tre turni di libere, ma non mancano scivolate anche per Aleix Espargaró, Nakagami, Crutchlow. Parecchi stravolgimenti in questo turno: alla fine è Fabio Quartararo e Pol Espargaró a seguire, mentre finiscono in Q1 tutti e quattro i piloti Honda.

