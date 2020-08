Moto3, Austria: Prove 2, John McPhee davanti prima della pioggia

John McPhee stampa il miglior crono delle FP2 prima dell'arrivo della pioggia. Top 3 completata da Gabriel Rodrigo e Jaume Masiá.

La tanto temuta pioggia è arrivata e chiude anzitempo le FP2 Moto3 con John McPhee al comando. Il pilota britannico è il più rapido del secondo turno del venerdì, ma non scalza Tony Arbolino dalla testa della classifica combinata. Classifica piuttosto corta con Gabriel Rodrigo e Jaume Masiá a pochi millesimi e ben 15 piloti in meno di un secondo.

La pioggia per il momento continua a non farsi vedere, i piloti iniziano le FP2 nuovamente su pista asciutta. Tutti in pista fin da subito per cercare di migliorare i tempi del mattino, con solo sei piloti che inizialmente ci riescono. La sessione vede provvisoriamente in testa McPhee seguito da Rodrigo, dal duo Leopard e da Arbolino, finché non avviene ciò che si temeva. Ecco che a circa metà turno compare la bandiera da pioggia: compare qualche goccia in pista e tutti i piloti rientrano subito al box.

I ragazzi Moto3 rientrano in seguito per i minuti finali della sessione, ma i commissari sventolano nuovamente la bandiera con la croce di Sant’Andrea. In svariati punti la pista sembra davvero bagnata, tanto che assistiamo a parecchi lunghi di tutti i piloti, senza ulteriori conseguenze. John McPhee rimane in testa, seguono Gabriel Rodrigo, Jaume Masiá, Dennis Foggia e Tony Arbolino, tutt’ora al comando della classifica combinata.

