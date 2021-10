Moto3 Austin, Prove 2: Filip Salac al comando su un duo tricolore

Filip Salac è il migliore del venerdì ad Austin con il tempo stampato nelle FP2 asciutte. Seguono da vicino Niccolò Antonelli e Dennis Foggia.

Dopo le prime libere bagnate, le FP2 asciutte decidono la top 14 provvisoria in vista delle qualifiche. Filip Salac chiude al comando il venerdì ad Austin, stampando il best lap nel pomeriggio texano. A poca distanza ci sono due nostri portacolori, ovvero Niccolò Antonelli (il migliore sul bagnato) e Dennis Foggia. Provvisoriamente in Q2 anche Andrea Migno, Romano Fenati e Stefano Nepa, oltre al leader Moto3 Pedro Acosta. Tutti gli orari del Gran Premio delle Americhe.

Prove libere 2

Sole e pista asciutta per questa sessione, una bella differenza rispetto alle prime libere sul bagnato. Può essere quindi un turno già determinante in ottica Q2 in caso ritorni il maltempo nella mattinata di domani. Si fanno vedere fin da subito i due ragazzi del team Leopard, Fenati, Migno, Acosta ed Antonelli, in azione senza conseguenze anche tutti i piloti protagonisti di incidenti nelle FP1. Ma segnaliamo presto un’altra caduta, quello di Toba alla curva 12, stesso punto in cui scivolerà anche Migno nei minuti finali del turno. Rischia grosso anche Artigas, ma nel suo caso riesce un gran salvataggio all’ultimo (le immagini), meno fortunato invece Suzuki seppur senza conseguenze. Cade ancora Toba a bandiera a scacchi esposta, mentre a livello di tempo registriamo la zampata di Filip Salac, che chiude così al comando davanti a Niccolò Antonelli ed a Dennis Foggia.

La classifica FP2/combinata

Foto: Instagram-Filip Salac