Prove libere 2 asciutte, ma in vetta c'è sempre Marc Márquez. Il pilota HRC precede Miller e Quartararo, turno che può essere decisivo per le qualifiche.

Pista bagnata al mattino, sole nel pomeriggio ad Austin, ma in vetta c’è sempre un solo nome. Marc Márquez infatti comanda il venerdì di prove libere al COTA, staccando di appena 15 millesimi la Rossa guidata da Jack Miller. Terza piazza infine per il leader MotoGP Fabio Quartararo, top ten provvisoria per tutte le Ducati factory più la D16 di Enea Bastianini. Da segnalare un ‘Miller Taxi’ in soccorso di Alex Rins sul finale: all’alfiere Suzuki infatti serve una spinta per tornare al box, prontamente fornita dal pilota australiano. Tutti gli orari del Gran Premio.

Prove libere 2

Pomeriggio texano asciutto, tempi quindi che sono nettamente più rapidi rispetto a quanto visto nella prima sessione di prove libere. Si fanno vedere subito Quartararo e le Ducati, con l’inserimento anche di alcune KTM, di Marc Márquez e delle Suzuki. Per tutti i piloti Honda continuano anche qui le prove di telaio, da segnalare poi il problema buche, un aspetto da tenere in conto su questo tracciato. A circa 10 minuti dalla fine ecco una scivolata per Lecuona alla curva 12, che vanifica ad esempio un giro che avrebbe portato Rins provvisoriamente in vetta. Il miglior crono rimane a lungo nelle mani di Marc Márquez, finché Nakagami ed il duo Ducati Team non fanno meglio. Incidenti a referto anche per Aleix Espargaró ed Oliveira, mentre la lotta per il miglior piazzamento (con vista Q2 in caso di maltempo) si infiamma. Alla fine riecco Marc Márquez, che si impone anche in questa seconda sessione su Jack Miller e Fabio Quartararo.

