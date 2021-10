Raúl Fernández chiude col miglior crono del venerdì, lo segue il leader Moto2 Remy Gardner su Sam Lowes, Arbolino 4° e miglior italiano.

Miglior crono nelle prime prove libere, la replica nel pomeriggio texano. Raúl Fernández mette il suo sigillo nella prima giornata al Circuit of the Americas, con il leader Moto2 e compagno di box Remy Gardner subito dietro di lui. Ancora una volta quindi comanda il duo KTM Ajo, dominatore di questa stagione 2021 e determinato quindi a lasciare il segno anche ad Austin. Top 3 completata da Sam Lowes, con Tony Arbolino in quarta piazza e nuovamente il migliore dei nostri portacolori. Tutti gli orari del Gran Premio.

Prove libere 2

Con la superficie della pista asciutta i tempi da subito sono ben più rapidi rispetto a quanto visto nella prima sessione del venerdì ad Austin. È un turno piuttosto frizzante inizialmente, finché la situazione non si stabilizza a circa metà sessione con Raúl Fernández al comando su Lowes ed Arbolino. In seguito si fa vedere anche il leader iridato, in una classifica quasi cristallizzata che si mantiene fino alla bandiera a scacchi. Al comando ci sono i due dominatori della categoria Moto2, vale a dire Raúl Fernández e Remy Gardner, a precedere Sam Lowes. Da segnalare un gran giro di Arbolino, vanificato però da un ‘contatto ravvicinato’ con il compagno di box.

La classifica FP2/combinata

Foto: KTM Media