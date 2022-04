Battaglia serrata in Moto3, per chiudere con stile il Gran Premio al Circuit of the Americas. Torna al successo Jaume Masiá, alla prima vittoria stagionale che interrompe il digiuno dal Qatar-1 2021. Lo spagnolo (dopo un anno da ‘secondo’ di Acosta) voleva fortemente questa vittoria, lo si vede dalla commozione mostrata a fine corsa, e non ha ceduto di un millimetro, ancora di più sul finale. Sia Dennis Foggia che Andrea Migno si sono dovuti arrendere sul finale, prendendosi però un doppio podio tricolore utile soprattutto per il primo. L’alfiere Leopard infatti, grazie al KO di García, torna leader ed incrementa sensibilmente il margine sul rivale Aspar Team. La cronaca del Gran Premio delle Americhe.

La gara

Da ricordare che Bartolini, 13° in qualifica, è stato sanzionato per “lentezza” in traiettoria in Q1: scatta quindi ultimo e deve anche scontare una Long Lap Penalty. Scattano benissimo in tanti: Migno è al comando alla prima curva, ma poco dopo ecco i guizzi di Öncü e del rookie Moreira. Arriva una doppia Long Lap Penalty per Guevara per partenza anticipata, subito una brutta notizia per il vincitore 2021… Il turco ed il brasiliano, che avevano provato una mini-fuga, vengono subito raggiunti, mentre è una gara da dimenticare per Aspar Team. Dopo Guevara, il leader iridato (ex) García scivola alla curva 13 per contatto con Holgado, che cade poco dopo da solo. Entrambi ripartono, ma la gara è compromessa. Anzi, García resiste per qualche giro, poi rientra in pit lane e si ferma. In testa è battaglia senza sosta tra sette agguerriti piloti determinati a prendersi il podio, compresi Foggia e Migno, mentre finisce anzitempo anche la difficile corsa di Bartolini per caduta. Che peccato per Moreira, straordinario protagonista prima di uno sfortunato highside alla curva 20 del penultimo giro… Non manca anche un incidente finale tra Toba e Holgado, mentre Jaume Masiá è il pilota che ha la meglio. L’alfiere di punta di KTM Ajo trionfa al COTA, imponendosi su Dennis Foggia ed Andrea Migno.

La classifica

Foto: motogp.com