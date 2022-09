Moto3 Aragon, Prove 2: Dennis Foggia torna in alto

La zampata di Dennis Foggia nella seconda sessione di prove libere ad Aragon. Il pilota italiano si fa vedere dopo il piazzamento ai margini della top ten messo a referto al mattino. Un segnale di chi ha intenzione di dare filo da torcere ai migliori della categoria, ovvero al duo Aspar un pochino più indietro in questo turno pomeridiano. Sesto Izan Guevara, Q2 combinata ma FP2 fuori dai primi 20 per Sergio Garcia, in linea con le difficoltà mostrate nelle libere degli ultimi GP. Da segnalare la buona giornata di Stefano Nepa, ottimo 4° ed unico altro italiano provvisoriamente in Q2 oltre a Foggia. Ecco com’è andata, ricordando gli orari del GP.

Prove Libere 2

Si riparte da Ayumu Sasaki al comando della classifica dei tempi alla fine delle prime libere, davanti al leader Moto3 Izan Guevara. Valori da confermare o da stravolgere, è un turno che può dare già qualche indicazione verso le qualifiche. Da segnalare un incidente per Joel Kelso alla curva 7, poco dopo scivola anche Sasaki alla curva 8, all’inizio del ‘cavatappi’. Una caduta avvenuta poco dopo un momento curioso, ovvero uno strano movimento con un piede verso Alessandro Morosi, lo ricordiamo wild card ed esordiente assoluto nel Mondiale Moto3. Classifica a lungo piuttosto stabile, per vedere i tempi migliori dobbiamo aspettare i minuti finali. Proprio in questi attimi emerge Dennis Foggia, 9° al mattino ed ora volato al comando della classifica dei tempi. Sarà lui il migliore, un buon segnale verso Guevara 6° e Garcia invece molto più lontano.

La classifica FP2

La classifica combinata

Foto: motogp.com