Moto3 Aragón, Prove 1: Binder al comando, Arbolino “unfit”

Darryn Binder allo scadere davanti a Celestino Vietti, terza piazza finale per John McPhee. Assente Arbolino, "unfit" per questa prima sessione.

Prima sessione di libere Moto3 nel segno di Darryn Binder. Il pilota sudafricano sopravanza allo scadere Celestino Vietti, diventando l’unico in questa fredda mattinata a scendere sotto il muro dei due minuti. Secondo è l’italiano di Sky VR46, terza piazza per John McPhee, assente invece Tony Arbolino. Alle 13:15 si riparte con la seconda sessione di prove libere.

Arbolino fermato dalle autorità

La prima notizia appunto è che Tony Arbolino è stato fermato dalle autorità. Il pilota Snipers, tornando in Italia, ha viaggiato nello stesso aereo di una persona risultata positiva e, pur essendo negativo ai due tamponi effettuati, è unfit per questa prima sessione. Sky Sport MotoGP riporta di una riunione in corso tra Ezpeleta, il medico FIM e le autorità sanitarie per trovare un soluzione, ma si profila l’assenza del pilota italiano per questo Gran Premio.

Darryn Binder all’ultimo

Il weekend ad Aragón intanto comincia con cielo sereno e 8° C come temperatura, ma i piloti entrano in azione fin da subito. La prima scivolata del fine settimana è quella di Yamanaka, segue pochi minuti dopo Foggia. Tempi chiaramente molto alti rispetto a quello che abbiamo visto l’anno scorso, con svariati cambi al vertice. Alla fine la classifica sembra stabilizzata con Celestino Vietti al comando, ma a bandiera a scacchi già esposta ecco Darryn Binder: sarà suo il miglior crono del turno. Segue l’italiano, terzo è John McPhee.

La classifica