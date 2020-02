La Moto3 torna in azione, si comincia a lavorare per il 2020. In programma due giorni di test privati sul circuito Ricardo Tormo a Valencia.

La pausa invernale è ormai un ricordo, si accendono i motori per il 2020. La categoria Moto3 torna in azione questa settimana a Valencia, tracciato sul quale si disputeranno due giorni di test privati. Mercoledì 5 e giovedì 6 febbraio infatti team e piloti della categoria minore del Motomondiale disputeranno le prime prove per la nuova stagione. L’attività inizierà alle 10:00 per finire alle 17:00.

Tra i piloti partecipanti, non mancano alcuni esordienti. Citiamo il campione Red Bull Rookies Cup in carica Carlos Tatay, unico alfiere quest’anno di Reale Avintia. C’è anche il campione CEV Moto3 Jeremy Alcoba, uno dei due piloti del team di Fausto Gresini. Si unisce al gruppo pure Davide Pizzoli, fresco di ‘promozione’ nel Motomondiale grazie all’accordo con BOÉ Skull Rider.

Non mancherà Tony Arbolino (Snipers Team), così come i due alfieri SIC58 Squadra Corse, Niccolò Antonelli e Tatsuki Suzuki. Leopard Racing è alla prima uscita del 2020 con i suoi nuovi piloti, Jaume Masiá e Dennis Foggia. Gresini al completo, visto che ci sarà anche Gabriel Rodrigo. In totale, 13 piloti animeranno il Circuit Ricardo Tormo per questi primi test della nuova stagione.