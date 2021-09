Moto2: Yari Montella e Speed Up, divorzio con effetto immediato

Yari Montella e Speed Up al capolinea. Ufficializzata la risoluzione anticipata del contratto tra il Campione Europeo Moto2 2020 e la struttura vicentina.

Giunge al capolinea la collaborazione tra Yari Montella e Speed Up. Il Campione Europeo Moto2 2020, vincente proprio con la struttura vicentina e promosso quest’anno nel Motomondiale, non sarà al via per il resto dell’anno con questi colori. Risolto anzitempo il contratto triennale stipulato l’anno scorso tra la squadra di Luca Boscoscuro ed il pilota salernitano, al debutto assoluto nella classe intermedia ed ora fuori causa prima di completare una stagione difficile. Molto probabile l’eventualità di rivedere Fermín Aldeguer, che ha appena concluso l’annata MotoE e che abbiamo visto in azione più volte in sostituzione dell’italiano.

“Team Speed Up e Yari Montella comunicano di aver risolto consensualmente, con effetto immediato, il contratto tra le parti.” Questo il comunicato con cui si annuncia la fine della collaborazione. Un stagione complessa per il pilota, complicata ancora di più dall’infortunio riportato in seguito ad un incidente durante le prove libere a Le Mans. Una lesione che l’ha tenuto fermo per ben cinque gare, compresa quella francese. In seguito, dopo il ritorno per disputare la doppietta austriaca, lo stop da Speed Up per altri due GP, seguito dal ritorno in occasione dell’evento a Misano. Ora la rottura definitiva.

Foto: Speed Up