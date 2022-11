Moto2 Valencia, Prove 2: vola Acosta, Pasini ed Arbolino in top 10

Gli osservati speciali sono i due sfidanti per il Mondiale Moto2, ma non solo. Pedro Acosta fa parlare di sé in questa prima giornata a Valencia, mandando un segnale ad Alonso Lopez, suo rivale per la lotta tra rookie. In mezzo ai due esordienti c’è il leader Augusto Fernandez, che chiude una giornata piuttosto positiva con il 2° crono. Un po’ più indietro Ai Ogura, non così veloce ma appena fuori dai primi 10. Bel venerdì per Mattia Pasini (nonostante una caduta) e Tony Arbolino, Celestino Vietti invece è piuttosto indietro. Da notare anche i piazzamenti del sostituto Borja Gomez e della wild card Alex Escrig, provvisoriamente in Q2! Ecco com’è andata, ricordando gli orari del GP.

Prove Libere 2

Si riparte con Augusto Fernandez in vetta. Il leader Moto2 infatti è stato il migliore nelle prime prove libere, con il rivale Ai Ogura 7°. Tra i piloti in mezzo ai duellanti mondiali c’è anche Tony Arbolino, partito quindi col piede giusto e certo determinato a confermare la crescita vista negli ultimi GP. Come visto al mattino, i ragazzi KTM Ajo si confermano in palla in questa prima giornata a Valencia. Non si comporta male nemmeno Mattia Pasini, prima di una scivolata alla Aspar ad una decina di minuti dalla fine. Scossone importante per Augusto Fernandez, senza conseguenze, ma non ci sono particolari novità sul finale del turno. Pedro Acosta, passato presto al comando, tiene il piazzamento davanti al compagno di squadra ed al rivale Alonso Lopez. Tra il pilota Boscoscuro ed Acosta infatti è ancora vivo il duello per chi sarà il miglior esordiente, un testa a testa molto interessante tra due talenti che hanno detto la loro in questo 2022. Da rimarcare anche il turno di due italiani. Oltre a Pasini, 6° nonostante l’incidente, c’è anche Arbolino nelle zone importanti, precisamente 7° alla bandiera a scacchi. E Celestino Vietti? Il GP a Valencia non parte benissimo, alla fine del day-1 è solo 17°.

La classifica FP2/combinata

Foto: Valter Magatti