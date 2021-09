Moto2 UFFICIALE Jorge Navarro passa a Pons Racing nel 2022

Jorge Navarro cambia team nella stagione Moto2 2022. Di oggi l'annuncio che vestirà i colori Pons Racing, affiancando Aron Canet.

Il team Pons Racing ufficializza il suo secondo pilota e completa così la formazione per la stagione Moto2 2022. Accanto al già annunciato Aron Canet arriva Jorge Navarro, che dopo tre annate in sella alla Speed Up/Boscoscuro della struttura vicentina tornerà a guidare una KALEX, stavolta con i colori della struttura di Sito Pons. Gli obiettivi sono più che evidenti: con questa nuova line-up si punta a lottare per la corona iridata di categoria.

“Siamo contenti di poter annunciare l’ingaggio di Jorge Navarro” ha commentato il boss del team. “È un pilota che seguiamo da tempo e che conosciamo molto bene. Sa cosa vuol dire vincere e salire sul podio in una categoria così complicata come la Moto2, crediamo abbia la maturità necessaria per lottare fin da subito per il campionato. Siamo contenti della nostra coppia di piloti e siamo sicuri che raccoglieremo tanti successi.”