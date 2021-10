Fermín Aldeguer ha firmato un triennale con Speed Up. Dopo Romano Fenati, la squadra vicentina ufficializza la sua formazione Moto2.

Mancava solo la conferma ufficiale. Fermín Aldeguer, già in Speed Up fino a fine campionato, rimarrà legato alla struttura vicentina per i prossimi tre anni. Dopo Romano Fenati in arrivo (anzi, di ritorno) dalla Moto3, ecco l’annuncio del pilota murciano classe 2005, fresco campione europeo Moto2 proprio in sella ad una Boscoscuro. Nonché campione europeo Superstock 600 2020, con anche una stagione MotoE appena conclusa. Completata così la formazione con cui la squadra di Luca Boscoscuro affronterà il 2022.

“Poter disputare un anno completo nel Campionato del Mondo è per me un sogno che si avvera” ha dichiarato Aldeguer. “Aspettavo questo momento da quando ero bambino. Ora che finalmente è arrivato non vedo l’ora di viverlo e di approfittare dell’opportunità per crescere e fare esperienza. Sappiamo che non sarà facile, dovremo raccogliere dati e lavorare molto.”

C’è poi il benvenuto ufficiale dal team manager Luca Boscoscuro. “Accompagnare un pilota nella sua crescita e aiutarlo a far emergere il talento, credo sia uno dei compiti più difficili. Allo stesso tempo motivante e fondamentale di questo sport. Siamo orgogliosi di iniziare questo percorso con Fermín, un pilota molto giovane, talentuoso e che ha dimostrato di poter dare tanto al mondo del motociclismo.”