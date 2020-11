Moto2 UFFICIALE Celestino Vietti, cambio di categoria con Sky VR46

Sistemata la formazione Sky VR46 2021 anche in Moto2: ufficiale il cambio di categoria di Celestino Vietti, affiancherà Marco Bezzecchi.

Ufficializzato il passaggio in Moto2 di Celestino Vietti. Sky Racing Team VR46 completa così il duo per la prossima stagione nella classe intermedia. ‘Celin’, matematicamente ancora in lotta per il titolo Moto3, chiuderà quindi la sua esperienza in entry class. L’anno prossimo affiancherà il grande amico Marco Bezzecchi, ereditando il posto di Luca Marini.

“Andare in Moto2 con lo Sky Racing Team VR46 è una grande opportunità” ha dichiarato Celestino Vietti. “Sono molto contento di condividere un altro momento chiave della mia carriera con questa squadra. Marco poi è un amico d’infanzia, sarà bello lavorare insieme e Luca sarà un esempio da seguire.”

Contento della novità certamente anche Marco Bezzecchi. “Sono felice dell’arrivo di Celestino, mio amico da una vita. Da quando sono arrivato nello Sky Racing Team VR46 sono tornato a guidare come sognavo, sono sicuro che nel 2021 ci divertiremo.” E sull’attuale compagno di box, “Sono contento per Luca, ha dimostrato di essere pronto per la MotoGP.”