C’è da festeggiare anche ai piedi del podio dopo la gara Moto2 disputata a Le Mans. Tony Arbolino infatti ha messo a referto una gran corsa, rimontando dalla 19^ casella in griglia e chiudendo con una splendida quarta posizione. Una grande soddisfazione, un risultato memorabile per il vice-campione Moto3 e rookie Intact GP, che dopo tre piazzamenti fuori dai punti ed un 11° posto brilla nel meteo incerto del Circuito Bugatti. Certo un punto di partenza per l’italiano, miglior esordiente in gara per la prima volta in questa stagione. A seguire una giusta festa al box con gli uomini del suo team.

“Una gara pazza!” ha dichiarato Arbolino in seguito. “Non potevo crederci quando ho tagliato il traguardo e visto la bandiera a scacchi in quarta posizione. Sono felicissimo! Del lavoro svolto, della fiducia in me stesso, e di vedere che non adesso ci manca poi molto. Teniamo le conclusioni positive e cerchiamo di sistemare le piccole cose con cui ancora abbiamo qualche problema.” Una gara dal meteo instabile che però l’ha spronato. “Ho sentito una leggera pioggia ad un certo punto. Tutti i piloti erano più cauti e ho pensato che fosse il mio momento per spingere!”

Una strategia che ha pagato: bandiera a scacchi in quarta posizione a circa 3 secondi dall’ultimo gradino del podio. “Sono riuscito a tenere costantemente il passo ed a realizzare giri veloci per tutta la gara” ha sottolineato Arbolino. Ora bisogna continuare su questa strada. “Possiamo essere sempre più vicini ai primi.” Ricordiamo che tra due settimane si corre al Mugello, tappa chiaramente sempre molto sentita da tutti i piloti italiani. Non sarà certo da meno per il pilota lombardo, che proprio su quello storico tracciato ha conquistato la sua prima vittoria mondiale nel 2019…

Foto: motogp.com