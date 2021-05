Sale a quattro il numero dei piloti MotoGP che hanno dovuto ricorrere ad un intervento. Aleix Espargaró è l’ultimo della lista: risolta così la sindrome compartimentale, che aveva iniziato ad accusare nel corso del fine settimana a Jerez. Stamattina si è recato anche lui al USP Institut Universitari Dexeus di Barcelona, affidandosi al dottor Mir ed al suo staff per sistemare questo problema. Rimesso a nuovo anche l’alfiere Aprilia dopo Iker Lecuona, Jack Miller e Fabio Quartararo.

Senza dimenticare anche le altre categorie. In Moto2 per esempio si sono operati recentemente Marcos Ramírez e Bo Bendsneyder, con Tommaso Marcon poi che dovrebbe finire sotto i ferri in questi giorni. Segue in MotoE María Herrera, che si trascinava l’arm pump da tempo. Tornando al pilota MotoGP, a breve scatta il processo di recupero: tra due settimane si corre al Mugello, ci sarà il primo evento di casa del suo team. E sia lui che il compagno di box Savadori vogliono dimenticare il doppio KO per problemi tecnici.