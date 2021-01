Moto2: Tommaso Marcon terzo pilota MV Agusta per il 2021

Tommaso Marcon vestirà i colori MV Agusta Forward nel Mondiale Moto2 2021. Sarà il terzo pilota della squadra in occasione di varie wild card europee.

La Moto2 era l’obiettivo dichiarato di Tommaso Marcon, e ci arriva. Ecco l’annuncio che vede il giovane pilota veneto legarsi a MV Agusta Forward Racing per la stagione 2021. Affiancherà Lorenzo Baldassarri e Simone Corsi, ma con un team a lui dedicato ed una terza F2 per disputare svariate wild card europee. Un primo passo in questo campionato, con il chiaro obiettivo di giocarsi un posto a tempo pieno.