Valentino Rossi: allenamento MX con il coach Bryan Toccaceli

Valentino Rossi si allena al Ranch con la moto da cross. A dargli consigli utili l'amico Bryan Toccaceli che nel 2021 sarà manager del team Caparvis.

Bryan Toccaceli prosegue il percorso di riabilitazione e fisioterapia, circondato dall’affetto di tanti amici, tra cui Valentino Rossi. L’intera VR46 Academy non gli ha mai fatto mancare il proprio sostegno e negli ultimi giorni il “cinghiale” delle due ruote ha fatto visita al Ranch di Tavullia. Allegro e solare, come sempre, con una forza d’animo invidiabile. Tanto da festeggiare la vittoria iridata di Enea Bastianini come fosse sua: “È stata una sensazione bellissima vedere Enea vincere il mondiale. Avevo il cuore a mille, fin dalle prove libere. Se lo merita tantissimo, gli ho fatto una sorpresa al suo rientro a casa. Mi ha dimostrato tanto affetto, siamo sempre stati molto legati”.

Era nel maggio 2018 quando un brutto incidente al crossodromo della Baldasserona gli provocò la lesione di due vertebre. La sua moto da cross si è spenta dopo un salto rendendo inevitabile l’impatto con il terreno. Grande frequentatore del Ranch di Valentino Rossi (lo ricordiamo alla 100km dei Campioni in coppia con Maria Herrera) che gli è sempre stato vicino, sin dai momenti seguenti al diffondersi della drammatica notizia. “Allenamento MX al MotoRanch con alcuni importanti consigli del nostro coach @bryantoccaceli“, scrive il Dottore postando alcune immagini. Una su tutte quella che abbiamo usato per incorniciare questo articolo.

Dal 2021 Bryan farà parte del Caparvi Racing Team e affiancherà Ivan Caparvi nella gestione dei piloti che prenderanno parte alla varie competizioni. Il sammarinese è già al lavoro per scovare qualche giovane pilota da portare in squadra. Una collaborazione che apre nuove prospettive a Toccaceli, perché l’imperativo è “arrendersi mai”.