Moto2: Somkiat Chantra e Ai Ogura scatenati, show degli allievi ATC

Il ritorno del Motomondiale a Termas de Río Hondo ha regalato grande spettacolo. Con una squadra in particolare protagonista delle due battaglie messe in atto per dividersi le posizioni del podio. Che festa per Honda Team Asia, che con Somkiat Chantra e Ai Ogura ha ottenuto il suo risultato migliore di sempre in Moto2. Un doppio podio dietro al vincitore Vietti ed anzi sfiorando un nuovo trionfo dopo aver scritto la storia a Mandalika. Due allievi del progetto Asia Talent Cup ormai “diventati grandi” e determinati ad essere sempre più protagonisti in questa stagione 2022.

Foto: Asia Talent Cup

Gran Premio da urlo

È il secondo podio consecutivo per il giovane thailandese, già vincitore ATC 2016 ed ormai nella storia del Motomondiale. Il successo in Indonesia è stato un guizzo forse inatteso, quanto visto in Argentina è la conferma, a chi servisse, che non si tratta di un caso. Ottimo settimo in griglia, Somkiat Chantra si è lanciato presto all’inseguimento, fino a raggiungere Vietti e Aldeguer al comando. Dopo lo sfortunato incidente dello spagnolo, l’alfiere Honda Team Asia ha iniziato a dare filo da torcere all’italiano: nessuno molla la presa, è un’epica battaglia per la vittoria! Finché il pilota VR46 non riesce a prendere un leggero margine di sicurezza che vale il trionfo finale. E Ai Ogura? Non è certo stato meno agguerrito del collega: 8° al via, risale giro dopo giro fino al terzo posto, ma deve vedersela con un altrettanto combattivo Canet. Ne viene fuori una lotta senza respiro, ogni curva può valere il sorpasso decisivo e nessuno dei due si risparmia. Serve la penultima curva per permettere al giapponese di avere la meglio! Dopo un notevole 2021, la sua seconda stagione Moto2 parte da qui, col primo podio dell’anno. Due risultati spettacolari per un magico weekend della squadra guidata da Hiroshi Aoyama.

Foto: motogp.com

Dall’ATC al podio mondiale

L’iridato 250cc 2009 non sta nella pelle. “Questo è un campionato estremamente difficile ed avere due piloti sul podio in una stessa gara è fantastico! Hanno realizzato una corsa pazzesca, un grande lavoro dei piloti e di tutta la squadra.” Come detto, due allievi Asia Talent Cup, parte del progetto Road to MotoGP. “Hanno cominciato da piccoli ed ora sono arrivati sul podio mondiale! Hanno anche un ottimo rapporto tra loro, oltre a spingersi a vicenda in pista.” La classifica iridata ora vede Chantra 3° e Ogura 4°. “Stanno migliorando costantemente, ma stanno anche diventando modelli per i ragazzini in ATC.” Somkiat Chantra è di nuovo al settimo cielo e ne ha tutte le ragioni. C’è mancato poco che facesse lo scherzetto a Vietti. “Ci ho provato, ma ha gestito le gomme meglio di me, mentre io ero un po’ al limite. Alla fine eccomi 2° e terzo in campionato, è emozionante! Mancano ancora tantissime gare, ma cercheremo di essere sempre competitivi.” Ritorno sul podio per Ai Ogura, il primo del 2022. “È stata una gara dura, in testa sono scappati subito!” Ma il recupero è riuscito, fino ad arrivare a giocarsi il podio con Canet. “Non è stato facile, in alcuni punti ho fatto fatica, mentre in frenata mi sentivo davvero bene. Alla fine ho chiuso 3°, essere in due sul podio è fantastico! Mi manca però un po’ di velocità, ci devo lavorare per i prossimi GP.”