Moto2 Silverstone, Prove 3: comanda Jake Dixon, Celestino Vietti 10°

Brilla il pilota di casa, Q2 conquistata per i ‘tre leader’ della Moto2. Terzo turno di prove libere chiuso nel segno di Jake Dixon, determinato a fare più che bene davanti al suo pubblico. Segue Augusto Fernandez, presenti in top ten sia Ai Ogura (con caduta) che Celestino Vietti. Secondo turno di qualifiche assicurato anche per Tony Arbolino grazie al tempo del venerdì, primo degli esclusi è il rookie Alessandro Zaccone per 129 millesimi. Ecco com’è andata.

Moto2, Prove Libere 3

La battaglia tra il trio di leader Moto2 è già iniziata, Fernandez sta mandando forti segnali ad Ogura e Vietti (il recap della prima giornata). In gara però l’italiano avrà una difficoltà in più, ovvero una Long Lap Penalty assegnata ieri per aver sbagliato la procedura di partenza alla fine delle FP2… Ora però tocca al terzo e più importante turno di libere, vedremo chi si prenderà la Q2. Non parte bene per Jorge Navarro, subito protagonista di una scivolata, stesso discorso pochi minuti dopo per Sean Dylan Kelly. Si aggiunge alla lista anche Zonta van den Goorbergh: seconda caduta e terzo stop per il rookie dei Paesi Bassi, un GP britannico piuttosto difficile per lui. Primo errore poi per Ai Ogura, scivolato a metà sessione alla curva 15, incappa in un incidente anche Fermín Aldeguer. Parecchie cadute a referto in questa terza sessione di libere, compresa quella alla bandiera a scacchi per Marcel Schrötter. Alla fine in vetta c’è il pilota di casa Jake Dixon, si conferma Augusto Fernandez secondo, sempre nettamente più avanti di Ai Ogura e Celestino Vietti. Il leader Moto2 ha svolto anche in varie prove di Long Lap Penalty in ottica gara.

La classifica FP3

La classifica combinata

Foto: motogp.com