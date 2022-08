Moto2 Silverstone, Prove 2: Fernandez manda un altro segnale a Vietti

IN AGGIORNAMENTO

Moto2, Prove Libere 2

La prima notizia è che Sam Lowes è fuori causa. Dopo l’incidente nelle prime prove libere si parlava di problemi ad una mano, il guaio era ben più serio: la lussazione della spalla sinistra, rimessa prontamente a posto ma che porta alla non idoneità per questo GP. Il pubblico di casa ha perso uno dei suoi beniamini… Non è giornata per Van den Goorbergh: dopo l’incidente al mattino, ecco il guaio tecnico che lo ferma dopo pochi minuti. Non va meglio a Kubo, protagonista invece di una scivolata senza conseguenze.

Nelle prime libere s’è visto un Celestino Vietti molto arretrato, mentre i rivali Augusto Fernandez ed Ai Ogura si sono fatti vedere in alto da subito. L’italiano deve rispondere, serve la top 14 provvisoria per provare a facilitarsi il compito domani nelle FP3. A referto anche un incidente per Canet, sul finale scivola pure Dixon, entrambi senza conseguenze.

