Aprilia è ritornata in pista con le idee molto chiare e nella seconda parte di stagione MotoGP saranno entrambi i piloti a recitare un ruolo da protagonista. Maverick Vinales assicura massimo supporto ad Aleix Espargarò, mentre Lorenzo Savadori porta avanti l’evoluzione della Aprilia RS-GP. Nei giorni scorsi ha svolto un test a Misano, nel prossimo round in Austria sarà wild card, poi ancora in pista nel test Irta di Misano. Le novità della Casa di Noale passano prima dalle sue mani, come l’alettone posteriore visto al Mugello e che ha attirato tanta curiosità.

Obiettivo titolo MotoGP

Dietro l’ascesa di Vinales c’è anche una parte di merito suo: “Maverick un po’ si sta adattando alla moto e la moto va verso di lui. Stiamo facendo tanti test per adattare al meglio il suo stile di guida, molto simile al mio – ha commentato a Sky Sport MotoGP Lorenzo Savadori -. Ha cambiato un po’ il modo di guidare, di fare le linee, adesso è sempre lì davanti ed è molto bello“. Si lavora tutti uniti per spingere Aleix Espargarò verso il sogno iridato, con una perfetta intesa che potrebbe rivelarsi esemplare per la classe MotoGP. “L’obiettivo è molto chiaro perché vogliamo che l’Aprilia sia campione“, ha fatto eco Vinales. “Vogliamo che Aprilia si batta per questo e non abbiamo altra scelta che lavorare insieme“.

L’addio di Dovizioso

Nel week-end di Silverstone la notizia principale è l’addio alle corse di Andrea Dovizioso, che lo scorso anno ha svolto diversi test con l’Aprilia RS-GP. Lorenzo Savadori è un suo grande amico di vita e compagno di allenamenti, hanno passato le vacanze estive insieme e insieme hanno fatto visita al Ranch di Valentino Rossi alcuni mesi fa. L’Italia perde un altro campione che ha saputo vincere e divertire. “Mi dispiace che si ritiri, Andrea è il più grande amico. Lo aspetto con il cross, anche se lì va veramente forte. Andrea fa bene a questo mondo – ha sottolineato il collaudatore Aprilia -. E’ stato un anno difficile, sono posizioni che non gli competono. Ha sempre provato a vincere il Mondiale, è arrivato tre volte secondo. Peccato, spero di rivederlo più avanti“.