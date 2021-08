Moto2 Silverstone, Prove 1: svetta Jorge Navarro, cade Lowes

Prime libere nel segno di Jorge Navarro, autore del miglior crono davanti ad Augusto Fernández ed al leader Moto2 Remy Gardner.

Il fine settimana Moto2 a Silverstone si apre nel segno di Jorge Navarro. L’alfiere Speed Up infatti stampa il tempo di riferimento nella prima sessione di prove libere sulla pista britannica. A seguire ci sono Augusto Fernández ed il leader iridato Remy Gardner, una scivolata per il pilota di casa Sam Lowes. Tre gli italiani provvisoriamente in top 14, ovvero Nicolò Bulega, Fabio Di Giannantonio e Stefano Manzi. Tutti gli orari del Gran Premio.

Prove libere 1

Segnaliamo il ritorno mondiale di Adam Norrodin, chiamato per questo evento al posto di Dixon. C’è anche Fermín Aldeguer, fresco Campione Europeo Moto2, al via al posto di Yari Montella per questo ed il prossimo GP. Neanche il tempo di cominciare ed ecco una fumata bianca dal posteriore della KALEX di Schrötter, che compie però un lungo giro fuori pista per riportare la sua moto al box. In vetta si fanno vedere presto Navarro, Augusto Fernández, Gardner e Lowes in particolare, anche se il pilota di casa mette a referto un incidente nei minuti finali. Classifica che non registra cambiamenti di rilievo fino alla bandiera a scacchi, almeno riguardo le prime posizioni. Jorge Navarro piazza così la zampata nelle prime prove libere, dietro di lui ci sono Augusto Fernández ed il leader Moto2 Remy Gardner.

La classifica

Foto: Speed Up Team