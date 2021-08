Moto2: Adam Norrodin a Silverstone con Petronas Sprinta Racing

Adam Norrodin, ritorno mondiale in occasione del GP a Silverstone. Il team Petronas conferma così i suoi piloti Moto2 per la tappa britannica.

Un ritorno nel Motomondiale, anche se per un solo Gran Premio. Adam Norrodin sarà alla guida della KALEX del team Petronas Sprinta Racing in occasione della tappa Moto2 in Gran Bretagna, affiancando Xavi Vierge. Con Dixon momentaneamente ‘promosso’ in MotoGP, ecco in arrivo il 23enne pilota malese, sempre parte della stessa struttura (in collaborazione con Intact) ma nel CEV Moto2. Oltre ad essere comunque una ‘vecchia conoscenza’ della squadra, visto che ha corso con questi colori nel triennio 2016-2018 ma in Moto3. Per poi tornare in questo team, ma in classe intermedia, nel 2019, disputando sei GP come sostituto.

Con il suo evento mondiale cancellato, sarà una ‘festa alternativa’ per Norrodin, determinato a divertirsi a due anni dalla sua ultima apparizione a livello internazionale. “È difficile esprimere a parole questo ritorno” ha sottolineato un emozionato pilota malese. “Ringrazio la squadra per questa occasione, è un grande onore e darò certo il massimo!” Quinto classificato nel Campionato Europeo con tre podi a referto, ecco una sorta di ‘premio’ per lui. “Si sta comportando bene nel CEV” ha sottolineato Razlan Razali. “È un’opportunità per fare esperienza e misurarsi con altri piloti del Campionato del Mondo.”

