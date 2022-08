Moto2 Silverstone: Fernandez e Ogura in prima fila, cade Vietti

Si infiamma la lotta a tre in Moto2. Augusto Fernandez in particolare continua a mandare segnali “preoccupanti”: lo spagnolo si prende una super pole, la prima dal 2019 e la seconda in carriera! Ottimo punto di partenza per mettere ancora più pressione ai rivali… In prima fila c’è anche Ai Ogura, terzo e pronto alla battaglia in gara. Bravo anche Joe Roberts, che ci prova prima di chiudere con una bella seconda casella in griglia. Seconda fila invece per Celestino Vietti, protagonista di una scivolata e chiamato domani a scontare una Long Lap Penalty. Chi avrà la meglio? Rivediamo intanto le qualifiche odierne.

Q1: avanza un solo italiano

Antonelli, Corsi, Dalla Porta e Zaccone sono tra i protagonisti della prima sessione di qualifiche Moto2 a Silverstone. Quattro posti per accedere al turno successivo, la battaglia scatta da subito. Senza farsi mancare qualche ‘scintilla’ tra Corsi e Jorge Navarro, finiti sotto investigazione. Ma è proprio lo spagnolo del team Pons a comandare la classifica, prendendosi così la Q2. Seguono gli esordienti Manuel Gonzalez ed Alessandro Zaccone, l’ultimo promosso è Somkiat Chantra, che spinge fuori Dalla Porta per 19 millesimi. Debutto niente male per Rory Skinner, esordiente assoluto in Moto2!

Moto2 Q2: Vietti a terra

Tre italiani quindi in questo secondo turno, Zaccone si unisce ai già qualificati Arbolino e Vietti. Occhi puntati soprattutto sul leader Moto2, che deve rispondere agli agguerriti Fernandez ed Ogura, diretti rivali iridati. È subito battaglia, con difficoltà però per il beniamino di casa: a referto un incidente per Jake Dixon che complica la situazione. Stesso discorso anche per Celestino Vietti, a terra a quattro minuti dalla fine: la sua moto è danneggiata, le qualifiche sono finite… Brutte notizie, con la sanzione da scontare domani e gli avversari scatenati. Augusto Fernandez su tutti, visto che è sua la pole position a Silverstone, la prima dal 2019! Ma fa il suo compito anche Ai Ogura, gran terzo in griglia dietro a Joe Roberts.

Foto: motogp.com