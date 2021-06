Moto2 Sachsenring, Prove 3: È sempre Gardner, 3° Di Giannantonio

Remy Gardner continua a dettare il passo al Sachsenring, doppietta KTM Ajo con Raúl Fernández 2°, terza piazza per Fabio Di Giannantonio.

Tre turni di libere Moto2 al Sachsenring, un solo nome costantemente in vetta. L’attuale leader iridato Remy Gardner piazza il miglior crono anche nell’ultima sessione, qualificandosi chiaramente per la Q2 come pilota da battere. KTM Ajo continua a sorridere con entrambi i suoi ragazzi, visto che Raúl Fernández mette a referto il secondo miglior tempo, mentre in terza piazza c’è il guizzo tricolore di Fabio Di Giannantonio. L’unico altro italiano qualificato in Q2 è Nicolò Bulega, che conquista l’ultima posizione disponibile. Qualifiche al via alle 15:10, tutti gli orari.

Prove libere 3

Riusciranno gli altri piloti Moto2 a mettere i bastoni tra le ruote al duo KTM Ajo? Gardner e Fernández sono in vetta dopo i primi due turni di libere, pronti a realizzare un altro fine settimana da grandi protagonisti. Dopo pochi minuti però c’è qualche problema: un lungo per il rookie Arbolino ed in seguito una scivolata alla curva 1 per Dalla Porta. Non manca anche uno ‘scossone’ per Lowes alla curva 11, mentre sul finale scivola anche Beaubier alla prima curva. Passano i minuti, ma nessuno riesce infine a scalzare l’attuale leader Moto2: Remy Gardner quindi domina anche l’ultima sessione di prove libere, seguito ad un decimo dal compagno di squadra Raúl Fernández, mentre chiude terzo Fabio Di Giannantonio.

La classifica FP3

La classifica combinata

Foto: motogp.com