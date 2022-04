Moto2: riecco Barry Baltus, RW Racing al completo ad Austin

Griglia Moto2 al completo per l’appuntamento di Austin, che scatta domani. Torna in azione anche Barry Baltus dopo l’infortunio ad un polso riportato nella giornata di sabato di Indonesia. Il pilota belga di RW Racing GP si è visto costretto a saltare anche l’evento della scorsa settimana in Argentina. Il GP delle Americhe rappresenta invece il suo ritorno per riprendere la stagione 2022.

“Grande notizia, è settimana di gare anche per me!” Così lo stesso Baltus aveva annunciato il nuovo programma attraverso i suoi canali social. “Il mio polso sta bene e questo weekend ci sarò anche io.” Alla ricerca di un risultato di peso. Finora i suoi unici punti mondiali (Moto3 compresa) sono arrivati nel Gran Premio di Germania dell’anno scorso grazie ad un 14° posto.

Foto: Instagram-Barry Baltus