Raúl Fernández non al top verso la tappa ad Aragón. Il rookie Moto2 infatti sta recuperando da un infortunio alla mano destra riportato venerdì scorso.

Siamo a due giorni dalla tappa ad Aragón, ma uno dei piloti Moto2 ci arriverà non proprio al 100%. Si tratta di Raúl Fernández, secondo in classifica iridata e chiamato a cercare di ostacolare il compagno di box e leader Gardner. Ma stavolta con una difficoltà in più, visto che venerdì scorso il pilota KTM Ajo è incappato in una caduta in allenamento. A rimetterci è stata la sua mano destra, che ha riportato una frattura per la quale è servito un intervento urgente. Non un bel momento, visto che dopo il MotorLand c’è subito Misano… Ma certamente il #25 è determinato a dare il massimo in ogni condizione.

Ci pensa lo stesso pilota a comunicare il fattaccio attraverso i suoi canali social. “Venerdì scorso sono caduto in allenamento” ha scritto Raúl Fernández. “Sfortunatamente ho riportato la frattura del quinto metacarpo della mano destra.” Come detto, è servito un intervento immediato per limitare i danni. “Ringrazio di cuore il dottor Xavier Mir, che domenica di buon mattino mi ha operato d’urgenza per poter iniziare il recupero il più presto possibile. Una menzione anche per Carlos García [fisioterapista in MotoGP, ndr] che, grazie alle sue mani, ha lasciato la mia in buone condizioni. Ci vediamo al MotorLand!”