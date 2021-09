Fantastico spettacolo nell'antipasto del GP Afyon: Tony Cairoli risale dalla settimana posizione e arriva ad un soffio dall'impresa. Vince Jeffrey Herlings, ma non è finita

Fantastico spettacolo nella prima manche del GP Afyon, nona tappa della MXGP. Tony Cairoli è partito male, settimo alla prima curva. Ma la travolgente rimonta lo ha portato a ridosso del terzetto di testa proprio a due giri dalla fine. Febvre, Herlings e Gajser sembrano imprendibili, ma niente è impossibile per il siciliano della KTM. All’ultimo, elettrizante giro, Tony si è avventato su Gajser approfittando del contemporaneo errore di Febvre che ha spianato la strada a Herlings. Mancavano poche curve, Cairoli ha stretto i denti ma Jeffrey era ormai al sicuro. Se Tony fosse partito un po meglio…

Tony Cairoli di rincorsa

Il siciliano della KTM è partito peggio dei diretti avversari. Dalla settimana posizione si è sbarazzato in fretta di Bogers, mentre Seewer davanti a lui ha perso il controllo finendo a terra. A quel punto restavano solo i tre assi davanti, Tony ha girato come loro, forse addirittura più forte. Sebrava tardi per recuperare quei 3-4 secondi cfondamentali per giocarsi la vittoria di manche. Invece in extramis per poco non ci scappa il miracolo: con Jeffrey ci rivediamo più tardi. Gajser si è dovuto accontentare del terzo posto davanti a un Febvre che anche stavolta ha buttato via all’ultimo il grande risultato.

L’errore di Jorge Prado

Il giovanissimo talento KTM è partito a razzo anche in questa occasione, ma incalzato da Herlings, Febvre e Gajser è incappato in una rovinosa caduta. Prado è rimasto a lungo a terra, lasciando temere problemi alle clavicole. Ma poi si è rialzato e seppure dolorante ha ripreso la pista, concludendo 21°. E’ sicuramente un brutto colpo per le aspirazioni mondiali dello spagnolo

Alle 15 la rivincita

Il programma della nona tappa del mondiale si conclude alle 15:10 con gara 2 che si annuncia tiratissima e assegnerà, oltre alla vittoria del GP, anche punti preziosissimi per la classifica iridata. Qui il programma delle differite TV, nel pomeriggio le highlights delle due manche saranno disponibili su Corsedimoto. Ricordiamo che fra dieci giorni la MXGP tornerà in Italia, con il decimo appuntamento previsto a Riola Sardo.

Massaggio Capitale, relax a Roma