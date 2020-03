Joe Roberts al di sotto del record del tracciato nelle FP2. Miglior crono assoluto per lo statunitense, Marco Bezzecchi e Luca Marini completano la top 3.

Joe Roberts svetta nel secondo turno di prove libere in Qatar. Tempi da record per il pilota del American Racing Team, che stampa il miglior crono assoluto del venerdì ed il tempo più rapido sulla pista di Losail (1:58.421, il record assoluto precedente è 1:58.635 di Baldassarri). Doppio tricolore a completare la top 3: Marco Bezzecchi chiude con il secondo crono, terza piazza per Luca Marini.

Categoria intermedia del Motomondiale in pista in notturna, sotto le luci artificiali del tracciato di Losail. Alle 16:00, quindi all’ora d’inizio di queste FP2, scatterà il Gran Premio domenica: i piloti trovano quindi le condizioni perfette per iniziare a prendere le misure in ottica gara. Dopo pochi minuti però ecco un primo incidente: Lüthi, il più rapido delle FP1 con un 1:59.168, finisce a terra alla curva 14. Per lo svizzero un altro botto a fine turno, stavolta alla curva 2: viene portato al Centro Medico per controlli.

Il miglior crono delle prime libere sarà presto un ricordo grazie a Nagashima prima ed a Fernández poi, entrambi molto vicini ad abbattere la soglia di 1:59 in questo venerdì di libere. Poca fortuna però per il pilota spagnolo di EG 0,0 Marc VDS, protagonista poco dopo di una scivolata alla curva 5. Curva 1 che verso la fine è teatro dell’incidente di Gardner. Il pilota SAG Team è protagonista di un violento highside, dal quale fortunatamente si rialza senza conseguenze fisiche.

Soglia di 1:59 abbattuta, ma vola in particolare Joe Roberts negli ultimi minuti di questa sessione. Con un 1:58.421 lo statunitense chiude come il più rapido del venerdì, a precedere l’accoppiata Sky VR64, con Marco Bezzecchi davanti a Luca Marini. Provvisoriamente in top 14 e quindi in Q2 anche Enea Bastianini e Nicolò Bulega, rispettivamente 8° e 9° in questo secondo turno di prove libere a Losail.

La classifica