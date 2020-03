Aron Canet mette il suo sigillo nel terzo turno di libere, davanti a Di Giannantonio e Bastianini. Roberts ancora al top, 5 italiani in Q2.

Si era già messo in evidenza nei test, ora arriva anche la prima posizione in uno dei turni del primo GP. FP3 da ricordare per il vice-iridato Moto3 ed esordiente Aron Canet, che stampa il miglior crono di quest’ultima sessione di prove libere. Dietro di lui si piazzano Fabio Di Giannantonio ed Enea Bastianini, entrambi in Q2. Roberts mantiene la prima piazza in classifica combinata davanti a Bezzecchi e Marini. Passaggio al secondo turno di qualifiche anche per Nicolò Bulega, per un totale di 5 italiani.

Scatta il turno di prove libere più importante, per decidere chi passerà in Q2, ma con un pilota in meno. Ci sono infatti brutte notizie per Sam Lowes: nonostante gli sforzi compiuti per partecipare a questo GP, è costretto a fermarsi. La recente lesione ad una spalla non gli consente di continuare: ritiro anticipato quindi per il pilota britannico, che potrà assistere al resto di questo evento solo dal box.

Non mancano un paio di cadute già all’inizio, senza conseguenze per i piloti: il primo è Corsi alla curva 6, poco dopo secondo incidente per Gardner (anche se non un highside come nelle FP2), stavolta alla curva 15. Brilla a lungo il rookie Canet, che si porta presto al comando della classifica dei tempi, seguito dal duo Speed Up, da Bezzecchi e da Bastianini.

Si registra comunque qualche cambiamento in classifica combinata, ma non tanto da scombinare le prime posizioni. Remy Gardner gusta così la soddisfazione di approdare in Q2 con il miglior crono, seguito da Marco Bezzecchi e da Luca Marini. Per quanto riguarda quest’ultimo turno di libere, al comando c’è Aron Canet, a precedere una coppia tricolore formata da Fabio Di Giannantonio e da Enea Bastianini.

