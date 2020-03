MotoGP, Espargarò: “Lorenzo ritorna in pista? Tutto molto strano”

Aleix Espargarò vive il GP di Losail da spettatore. E sul ritorno in pista di Jorge Lorenzo come wild card MotoGP ammette: "Tutto strano e rocambolesco".

Aleix Espargarò si gode il week-end Moto2 e Moto3 da spettatore, dopo l’annullamento della gara MotoGP. Il pilota Aprilia aveva espresso pubblicamente la sua rabbia per l’informazione, a suo dire poco tempestiva e non è mancato un botta e risposta con Carmelo Ezpeleta. “Penso che se un altro pilota avesse fatto certe dichiarazioni, Carmelo non avrebbe risposto così. Perché vado molto d’accordo con lui, credo che l’abbia detto per la fiducia che abbiamo – ha detto a Motociclismo.es –. È vero che aveva le sue ragioni per dirlo. Non è solo il capo della MotoGP, è un mio grande amico e andiamo molto d’accordo”.

Dopo momenti di tensione Aleix è nel paddock da spettatore insieme alla famiglia. Una situazione davvero insolita per un pilota MotoGP: “È raro essere qui come spettatore, nel ruolo di genitore . La verità è che non ricordo da quanto tempo non venivo qui come spettatore a vedere le moto“, ha detto ai microfoni di DAZN. Sta vivendo il week-end dal box di Gabriel Rodrigo, impegnato nella classe Moto3. “L’anno scorso ha fatto molto bene, è stato molto veloce. Penso che quest’anno possa essere la sua consacrazione e lottare per il titolo“.

Obiettivo che resta lontano per Aprilia e Aleix Espargarò, ma la nuova RS-GP assicura divertimento e battaglia. “Possiamo essere molto avanti, fare buone gare. Almeno quest’anno ci divertiremo“. Dopo questa pausa di relax ritornerà ad allenarsi dalla prossima settimana, anche se ha portato con sé la sua inseparabile mountainbike. “Ho fatto un po’ di bici ma fondamentalmente spiaggia e riposo“. Nel paddock di Losail è giunta la notizia che Jorge Lorenzo correrà la sua prima wild card in Catalunya. “Tutto molto strano. Eravamo tutti alla sua conferenza stampa d’addio, tre mesi dopo ha annunciato che corre con un altro marchio, sembra molto rocambolesco . Ecco come sono le gare – ha concluso Aleix Espargarò -, sarà felice di prendere questa decisione“.