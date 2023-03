Moto2 Portimao, Prove 2: Acosta vs Dixon, Escrig è il 3° forfait

Testa a testa Spagna-Gran Bretagna nel secondo turno di prove Moto2. Pedro Acosta e Jake Dixon infatti si alternano al comando della classifica, finché non è lo spagnolo di KTM Ajo ad avere la meglio, piazzando il riferimento di giornata. Buon quarto posto di Tony Arbolino dopo una scivolata, Celestino Vietti provvisoriamente nei 10. La griglia Moto2 però ha perso pezzi: prima l’iridato Moto3 ed esordiente Izan Guevara, poi il vice-campione in carica Ai Ogura, ora arriva la conferma anche del prematuro stop di un altro debuttante, Alex Escrig. Ecco cos’è successo, assieme a tempi e cronaca del secondo ed ultimo turno del venerdì a Portimao.

Moto2 Prove 2

La pioggia ha rovinato il programma delle prime libere, chiuse con Jake Dixon in vetta (il resoconto). Il cielo è soleggiato, non manca però il vento in questo pomeriggio a Portimao. La Moto2 scatta quindi così, via al secondo ed ultimo turno del venerdì con Pedro Acosta subito autore del miglior crono di giornata. Ma arriva un altro forfait, dopo Guevara e Ogura la griglia di categoria perde un terzo pilota: si tratta del rookie Alex Escrig, ancora dolorante e ritenuto unfit dopo le prove del mattino. Il suo sostituto in corsa è David Sanchis, pilota nell’Europeo Moto2 con Forward (e già visto l’anno scorso nel Mondiale), tra l’altro già schierato nelle prove ufficiali a Portimao proprio per la situazione di Escrig. Da segnalare la prima caduta del 2023 per Tony Arbolino, scivolato alla curva 5 senza conseguenze. Primo incidente pure per Somkiat Chantra ma alla curva 14, stesso punto in cui scivola anche Aron Canet. La curva 5 infine beffa anche un Alonso Lopez stizzito per l’errore nel minuto finale, proprio quando si stava migliorando. Da segnalare che Sergio Garcia è l’unico che non s’è migliorato rispetto al mattino.

Prove 2/combinata

Foto: Valter Magatti