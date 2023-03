Moto2 Portimao, Prove 1: Jake Dixon (con caduta) prima della pioggia

Comincia la stagione anche per la Moto2, anche se con pioggia. Le gocce comparse nella seconda parte delle prove 1 permettono a Jake Dixon di tenere la prima posizione appena conquistata, con anche una scivolata a referto. Immancabile Pedro Acosta nelle zone alte, riprendendo il discorso già visto durante i test privati ed ufficiali. Il miglior italiano di questa prima sessione è Tony Arbolino, autore del quarto miglior tempo. Vediamo com’è andato questo turno che apre ufficialmente il 2023 della Moto2.

Guevara operato

Nella giornata di ieri Izan Guevara è finito sotto i ferri per risolvere il problema di sindrome compartimentale cronica. L’infortunio al polso invece non necessita di nessun intervento. Per il rookie Moto2 scatta il recupero, con la speranza di realizzare il debutto per il terzo round della stagione. Un’altra assenza importante è quella di Ai Ogura, infortunatosi al polso sinistro in un incidente in motocross ed ancora in recupero, come dimostra l’assenza in questo GP (per ora). Da valutare poi la situazione di Alex Escrig, esordiente di Forward Racing e protagonista di un brutto incidente nei test privati a Jerez. Ha saltato i test a Portimao, verrà sottoposto a nuovi controlli dopo questo turno per forti dolori alla gamba destra.

Moto2 Prove 1

Con l’assenza di Guevara, Aspar Team schiera il suo pilota MotoE Jordi Torres, al ritorno in Moto2 a circa un decennio dalla sua esperienza nella categoria. Il chiaro favorito per questa stagione, stando alle scommesse dei piloti MotoGP, è Pedro Acosta, apparso già in splendida forma. Ma c’è chi spera in Celestino Vietti, a caccia del riscatto dopo un 2022 finito malamente, o in Tony Arbolino, invece in forte crescita alla fine della scorsa stagione. Discorsi da fare ben più avanti, ma iniziamo con il #37 di KTM Ajo che si fa vedere presto, rendendosi però anche protagonista di un ‘offroad’ alla curva 11. Va peggio a Jake Dixon, scivolato alla curva 5 poco dopo essersi preso la prima posizione in classifica provvisoria, senza conseguenze se non per qualche graffio alla tuta. Ma ecco l’imprevisto, a 17 minuti dalla fine compare la pioggia! Si torna in pista solamente nei minuti finali, ma la classifica è ormai cristallizzata.

La classifica

Foto: Valter Magatti