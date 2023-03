Superbike, Jonathan Rea soddisfatto ad Aragon: “Il test più prezioso”

Jonathan Rea ha atteso quasi con impazienza i due giorni di test ad Aragon, molto importanti per cercare di migliorare una Kawasaki Ninja ZX-10RR un po’ deludente nei primi round del Mondiale Superbike 2023.

Il team ha lavorato su più aspetti, dal bilanciamento della moto alla ricerca di un minore consumo delle gomme. Nelle prime gare è emerso un sovraccarico sull’anteriore e dunque era fondamentale intervenire. Altra area di intervento è stata l’elettronica, con l’obiettivo di migliorare l’accelerazione in uscita di curva. In entrambe le giornate è stato il pilota nord-irlandese a chiudere con il miglior tempo.

Superbike, test Aragon: Jonathan Rea contento

Rea si è detto abbastanza soddisfatto del lavoro trascorse ad Aragon: “Abbiamo testato alcune nuove idee a livello di telaio. Inoltre, avevamo una nuova specifica di forcellone. Disponiamo di molte informazioni che gli ingegneri devono mettere assieme per provare a fare un passo avanti. Mercoledì ho fatto due simulazioni gara con risultati positivi rispetto all’obiettivo del test, che era quello di alleggerire il carico sulla gomma anteriore. Abbiamo trovato alcuni aspetti positivi“.

Il sei volte campione del mondo Superbike ha visto qualche progresso incoraggiante per il futuro: “Dal punto di vista dell’elettronica – aggiunge – abbiamo lavorato su altri elementi e diverse strategie, mettendo poi tutto insieme. Ci sono state molte modifiche al telaio che hanno richiesto tempo, ma il team è stato veloce“.

Prossimo test a Barcellona: nuovi passi avanti per Kawasaki?

Per Johnny i due giorni al Motorland sono incoraggianti, anche perché ha potuto lavorare in condizioni ideali per completare il programma previsto: “Questo è il test più prezioso che abbiamo svolto per la stagione 2023, perché in inverno le condizioni sono fredde e talvolta umide, quindi non si va in pista fino all’ora di pranzo. Ad Aragon abbiamo girato dalle 9:30 alle 18:00, sfruttando al massimo il bel tempo“.

A fine mese ci sarà un altro test a Barcellona, dove in azione ci sarà anche la concorrenza e si capirà meglio se Kawasaki ha compiuto davvero uno step avanti. Rea è impaziente di girare in Catalogna: “Ora non vediamo l’ora di provare nuovamente a Barcellona la prossima settimana. È una pista che può creare qualche difficoltà, ma credo che le informazioni raccolte qui saranno utili anche lì. Soprattutto per quanto riguarda il fatto di avere stabilità e grip all’anteriore molto migliori durante le gare lunghe“.

