Testa a testa tra Remy Gardner e Raúl Fernández nelle FP1. Comanda il leader Moto2 sul rookie spagnolo, seguono Aron Canet e Celestino Vietti.

Un nuovo round della lotta iridata inizia già da queste prime prove libere a Portimao. Remy Gardner e Raúl Fernández comandano la classifica dei tempi, con il leader Moto2 che precede il collega di soli 14 millesimi. Terza piazza per Aron Canet, ottimo quarto il rookie Celestino Vietti, che chiude come miglior italiano nelle FP1. In top ten anche Marco Bezzecchi, Stefano Manzi e Fabio Di Giannantonio, Da sottolineare come ci siano ben 18 piloti in meno di un secondo! Tutti gli orari del Gran Premio.

Prove libere 1

Italtrans Racing ritrova il suo duo ‘provvisorio’ in occasione di questo GP. Joe Roberts si mette alla prova dopo l’infortunio a Misano-2, torna anche Tetsuta Nagashima per i due eventi conclusivi. Da segnalare le tre punte in casa Mandalika SAG Team, con Piotr Biesiekirski wild card sia a Portimao che a Valencia. Categoria intermedia in cui la battaglia iridata tra Remy Gardner e Raúl Fernández è ancora viva, anche se potrebbe concludersi in questo penultimo round (le combinazioni). Pochi minuti dal via del turno ed ecco un incidente tra Augusto Fernández ed il rookie Ogura, senza conseguenze per i due piloti, oltre a segnalare anche un ‘contatto ravvicinato’ tra il duo Speed Up. In seguito ci sarà una scivolata per Aldeguer alla curva 5, mentre al comando si porta presto Bezzecchi, sopravanzato però nella seconda parte del turno dal duo KTM Ajo. Nei minuti finali emerge anche Dixon, piazzandosi al comando prima di essere superato dai contendenti per la corona Moto2 e da tanti altri. È il leader Gardner a chiudere al comando davanti al rivale e compagno di box, seguono Aron Canet e Celestino Vietti.

La classifica

Foto: motogp.com