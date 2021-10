Moto2: Doppia wild card per Piotr Biesiekirski tra Portimao e Valencia

Confermate altre due occasioni mondiali per Piotr Biesiekirski. Il pilota polacco disputerà gli ultimi due GP del 2021 con Mandalika SAG Team.

Il Mandalika SAG Team schiererà ben tre piloti per le ultime due gare del Mondiale 2021. Accanto a Tom Lüthi e Bo Bendsneyder infatti riecco Piotr Biesiekirski, che avrà così altre due interessanti occasioni nel Mondiale Moto2 dopo le wild card in Catalunya e ad Aragón. Il 20enne polacco sarà nuovamente di scena su due tracciati che conosce: Portimao per le gare nell’Europeo di categoria, mentre a Valencia ci ha corso già l’anno scorso a livello mondiale come sostituto. Una volta di più a caccia anche dei primi punti a livello mondiale, ancora non arrivati.

Ricordiamo, l’alfiere Pertamina Mandalika SAG EUVIC Team nel CEV Moto2 ha all’attivo sette gare disputate nel 2020 in NTS RW Racing al posto di Raffin. Quest’anno invece ha due corse a referto, che diventeranno quattro con le altre due appena confermate. “Sono pronto per un intenso finale di stagione, con tre weekend di gare consecutivi.” Dopo i GP infatti ci sarà il finale del CEV. “I circuiti di Portimao e Valencia sono molto diversi tra loro, ma mi piacciono entrambi. Correrci per le ultime due gare mondiali è una bella preparazione per il 2022, accumulando così chilometri su una Moto2 con queste specifiche. Sarà un novembre molto intenso.”

