Moto2: Joe Roberts ci prova a Portimao-2, riecco Tetsuta Nagashima

Italtrans Racing ritrova la formazione 'provvisoria' fino a fine 2021. Joe Roberts al via dopo l'infortunio a Misano, rientra anche Tetsuta Nagashima.

Fine settimana di gare per il Motomondiale, che ritorna sulle montagne russe di Portimao. Qui prova il rientro Joe Roberts, fuori causa dopo un incidente avvenuto nel secondo turno di libere Moto2 a Misano-2. Per il pilota statunitense frattura della clavicola sinistra operata nei giorni successivi, ora eccolo di nuovo ai nastri di partenza, pronto a mettersi alla prova. Accanto a lui ritorna Tetsuta Nagashima, assente nel GP dell’Emilia Romagna per impegni pregressi ed ora di nuovo in azione.

“L’intervento è andato bene” ha sottolineato Joe Roberts, impegnato in seguito nella riabilitazione necessaria. “Al momento mi sento abbastanza bene, vedremo però venerdì quando sarà di nuovo in pista. Non vedo l’ora di correre a Portimao, è sempre stata una pista divertente per me.” Accanto a lui riecco Nagashima, sostituito a Misano da Mattia Casadei ed ora di nuovo nei panni di ‘sostituto ufficiale’ di Dalla Porta fino a fine campionato. Ha chiuso 16° al primo GP Moto2 dopo lo stop da novembre scorso, vedremo stavolta.

